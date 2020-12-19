Сообщается, что фигуранты дела допрашиваются ежедневно.
Лучи Лучано, ФК Динамо Киев
19 декабря 2020, 00:19
В украинском арбитраже открыто уголовное производство по факту коррупции, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Материалы о возможных фактах коррупции будут направлены в УАФ и комитет арбитров, однако следственные действия пока не разглашаются.
Украинский журналист Константин Андриюк в своем Facebook сообщил, что фигуранты уголовного производства допрашиваются каждый день. Некоторые из них "постепенно вспоминают свои поступки, связанные с коррупционными действиями".
Ранее Андриюк сообщал о скандальных подробностях "рабочего процесса" в Комитете арбитров УАФ.