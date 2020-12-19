Украина

Сообщается, что фигуранты дела допрашиваются ежедневно.

В украинском арбитраже открыто уголовное производство по факту коррупции, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Материалы о возможных фактах коррупции будут направлены в УАФ и комитет арбитров, однако следственные действия пока не разглашаются.

Украинский журналист Константин Андриюк в своем Facebook сообщил, что фигуранты уголовного производства допрашиваются каждый день. Некоторые из них "постепенно вспоминают свои поступки, связанные с коррупционными действиями".

Ранее Андриюк сообщал о скандальных подробностях "рабочего процесса" в Комитете арбитров УАФ.