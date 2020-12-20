Украина

Президент клуба- о 0:3 с Шахтером и расследовании игр команды U-21.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал техническое поражение от донецкого Шахтера и рассказал о расследовании возможного участия команды U-21 в договорных матчах.

"Если бы это был не Шахтер, а какой-то другой клуб, матч бы состоялся на этом поле, не было бы никаких проблем. Решение об отмене матча принято с нарушением регламента. По правилам, решение о неготовности поля делегат матча выносит за час до стартового свистка. А наш поединок отменили в восемь утра, а не в 13, как того требовал регламент".

"Обвинения в договорных матчах – это все вилами по воде писано. Обвинения возникли исключительно из-за того, что я начал скандал вокруг ужасного арбитража в матче против Львова. Мне хотят закрыть рот, но я этого не позволю. Просто есть определенные люди, которые не хотят нас видеть в премьер-лиге, вот они и лезут из кожи, чтобы нас оттуда выгнать. Не получится. Правда очень быстро всплывет наружу", — сказал Поворознюк в интервью Експрес.

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