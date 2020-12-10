Поединки Ингульца U-21 вызвали вопросы.
Игроки молодежки Ингульца, фото Ингулец
10 декабря 2020, 22:55
УАФ начала расследование относительно возможного участия молодежной команды Ингульца в договорных матчах, сообщает FootballHub.
Организация подозревает команду из Петрово в трех поединках, в число которых входит игра против сверстников из Львова, завершившаяся со счетом 1:6.
Источник утверждает, что ассоциация футбола уже расследует дело посредством личных бесед с футболистами.
Напомним, что ранее игрок Львова был отстранен от футбола на два года из-за договорных матчей.