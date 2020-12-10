Украина

Поединки Ингульца U-21 вызвали вопросы.

УАФ начала расследование относительно возможного участия молодежной команды Ингульца в договорных матчах, сообщает FootballHub.

Организация подозревает команду из Петрово в трех поединках, в число которых входит игра против сверстников из Львова, завершившаяся со счетом 1:6.

Источник утверждает, что ассоциация футбола уже расследует дело посредством личных бесед с футболистами.

Напомним, что ранее игрок Львова был отстранен от футбола на два года из-за договорных матчей.