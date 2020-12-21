Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал о реакции Мирчи Луческу на удаление футболиста в матче с Ференцварошем (2:2).

- Луческу упрекнул за удаление и потерю двух очков в Будапеште?

– Да. Знаете, Мистер из тех, кто особо не кричит, но подбирает такой тон, что становится не по себе. Критика конструктивная.

Он умеет найти болевые точки, куда нужно надавить. Но делает это не для того, чтобы унизить или сделать виноватым, а ради того, чтобы ты вынес урок.

Соответственно, что будет лучше для тебя, будет лучше и для команды, – приводит слова Сидорчука официальный сайт Динамо Киев.

Ранее капитан киевского клуба высказался об удалениях в чемпионате Украины.