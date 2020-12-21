Украина

Капитан "бело-синих" был удален дважды за пять последних матчей киевского клуба.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился своим мнением об удалениях в чемпионате Украины.

- На вашем примере можно сказать, что красных карточек много не бывает.

– Я выношу за скобки все красные карточки, которые дают в Украине. У нас их выписывают за все что угодно. Если вначале было смешно, то сейчас уже ничему не удивляешься, – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо Киев.

Напомним, что Сидорчук отбывал трехматчевую дисквалификацию за грубое нарушение против Виктора Корниенко в поединке против Донецкого Шахтера в рамках УПЛ.

Также сообщалось, что защитник "горняков" из-за полученной травмы выбыл до конца года и не смог дебютировать за сборную Украины.