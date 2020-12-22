Украина

Украинский защитник продолжит выступления за луганский клуб.

Заря на своем официальном сайте объявила о возвращении защитника Владислава Емца из ковалевского Колоса, где он выступал на правах арендного соглашения.

Отмечается, что с 23-летним украинцем продлили контракт, сроки и финансовые условия которого не уточняются.

В текущем сезоне Владислав Емец провел в футболке Колоса девять матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.

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