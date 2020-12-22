Украинский защитник продолжит выступления за луганский клуб.
Владислав Емец, Getty Images
22 декабря 2020, 08:51
Заря на своем официальном сайте объявила о возвращении защитника Владислава Емца из ковалевского Колоса, где он выступал на правах арендного соглашения.
Отмечается, что с 23-летним украинцем продлили контракт, сроки и финансовые условия которого не уточняются.
В текущем сезоне Владислав Емец провел в футболке Колоса девять матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.
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