Украина

Новое соглашение украинского голкипера с луганским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Заря на своем официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с голкипером Никитой Шевченко.

27-летний украинец подписал с луганской командой новый контракт, который отныне будет рассчитан до 30 июня 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Никита Шевченко выступает за Зарю на постоянной основе с февраля 2019 года.

В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и 4 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

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