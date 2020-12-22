Украина

Президент львовского Руха окончательно развеял слухи о возможности перехода опытного нападающего в стан одного из новичков УПЛ.

На официальном YouTube-канале львовского Руха было опубликовано развернутое интервью президента "желто-черных" Григория Козловского, в котором руководитель футбольного клуба рассказал о подогревавшихся в последнее время слухах о возможности перехода нападающего Артема Милевского в стан одного из новичков украинской Премьер-лиги текущего сезона.

"Если сказать, положа руку на сердце при этом, впервые они (футболист и его представители — ред.) приехали в гости, когда мы записывали блог для нашего канала, с участием Артема. Если честно, то, в случае, если бы я был главным тренером команды, и при этом не имел бы на руках такой философии развития клуба, которую мы сами создали, я бы и Селезнева, и Милевского пригласил к себе. Для маркетинга это — супер!

Знаете, у меня Миша Кополовец говорит: "Петрович, в футболе есть страшное слово — кураж", так вот для этого "куража", подобный переход был бы мега-сильным. Но ведь у нас сейчас другая философия. Я бы с радостью видел бы у себя таких футболистов и на сегодняшний день, но мы договорились с Иваном Федиком (главный тренер Руха — ред.) — есть тренерский совет, он и занимается утверждением отдельных кандидатур.

Но конечное решение всегда за главным тренером. При этом, наша философия — играют молодые. Поэтому, к сожалению, нет", — подвел черту под трансферной сагой Григорий Козловский.