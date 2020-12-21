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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚡ Динамо Киев узнало соперника по 1/16 финала Лиги Европы, которым станет бельгийский Брюгге.

Главное, чтобы наш агент не вспомнил Луческу о количестве предоставленной игровой практики в Шахтере😰.

Самое трудное уже позади✊

⚡ Соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, в свою очередь, станет израильский Маккаби Тель-Авив.

Одну статью про сборную Украины и решении, которое НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ, там все-таки пропустили😠

⚡ Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский высказался о возможном развитии своей дальнейшей карьеры: "С удовольствием остался бы во Львове и помог Руху".

🙄🙄🙄

⚡ Генеральный директор Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы: "Не пройдем Маккаби — нет смысла даже думать о победе в Лиге Европы".

🔥🔥🔥BREAKING NEWS🔥🔥🔥

Поверьте, в УЕФА нет ничего невозможного😉

⚡ Алехандро Гомес после конфликта с наставником Аталанты Джан Пьеро Гасперини обратился к болельщикам: "Я не могу защитить себя, но вы все узнаете правду".

Никто не забыт, ничто не забыто🤷👇

⚡ Килиан Мбаппе высказался о возможном подписании нового контракта с ПСЖ: "Мое будущее? Я все решения принимаю вместе с семьей".

Это можно расценивать как расизм или нет?🤔

Правда жизни: Ответ матери вернет тебя к первоначальному этапу прохождения этого квеста😅.

⚡ Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов: "Не могу сказать, что Боруссия М — легкий жребий. Будем мстить за Шахтер".

⚡ Журналисты испанского издания Marca считают, что главный тренер Реала Зидан Зидан незаслуженно игнорирует украинского голкипера Андрея Лунина.

После истории с Цыниковыми и Шарапенками у них не было другого выбора😈

⚡ Гарет Бэйл хочет вернуться в Реал после завершения аренды в Тоттенхэме.

А может Бэйл научить наших депутатов такому же приёму?🤨

⚡ УАФ открыла дело против девяти украинских футболистов, которые выступали за сборную так называемой "ДНР" против команды так называемой "Республики Абхазия".

Не, ну тут дураку понятно, что тут "замешаны украинские спецслужбы"😲

⚡ Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский в интервью La Vanguardia рассказал о вероятности возвращения в сборную: "Наверное, Сборная Украины — закрытая глава для меня".

Дисклеймер: Особо впечатлительным людям комментарии следующих трех пользователей настоятельно советуем пролистать⛔.

⚡ Вест Бромвич уволил Славена Билича после ничьей с Манчестер Сити.

Не воспользоваться отсутствием ключевого игрока команды — это надо уметь🟦🟨

⚡ Полузащитник Руха Валерий Федорчук заявил, что готов перейти в Кривбасс только при определенных условиях: "Приеду, если позвонит Зеленский".

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⚡ КДК УАФ наказал Мирчу Луческу за выход в центр поля в матче против Колоса предупреждением и дисквалификацией на один матч условно.

"Пас на тренера"💪

⚡ Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказался о промахе Альваро Мораты матче против Аталанты: "Меня это разозлило. Нельзя позволять себе такие вещи".

Порой хорошо, что наша УПЛ не пользуется популярностью за рубежом. Можно у какого-нибудь Кальяри хоть 50 миллионов просить😏

⚡ Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое недовольство результатом матча против Ливерпуля: "Мы заслуживали победить Ливерпуль".

Ну как тут можно не поверить человеку?👇

⚡ По информации Tuttomercatoweb, полузащитник Шахтера Виктор Коваленко согласовал контракт с Аталантой.

Just Do It!🙏

⚡ Нападающий Милана Рафаэль Леау — автор самого быстрого гола в истории Серии А (6,2 секунды).

Логично же всё👇

Никита Евтушенко, Football.ua