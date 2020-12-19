Несмотря на твердую позицию Шахтера, слухи об уходе бразильского полузащитника не утихают.
Тайсон, фото ФК Шахтер Донецк
19 декабря 2020, 13:33
Не так давно ресурс Goal.com заявлял, что донецкий Шахтер не отпустит одного из своих ключевых игроков до завершения с ним контракта, а агент бразильца Тайсона уверял, что не ведет переговоры ни с одним другим клубом о возможности трансфера.
Однако бразильскому ресурсу Globo Esporte, удалось провести еще одну беседу с представителем футболиста, в котором Диего Дорнеллес заявил, что сегодня, 19 декабря, будет проводить встречу с игроком, на которой обсудит возможный переход в бразильский Интернасьонал — родной клуб Тайсона.
"Колорадос" видят хорошие перспективы в возможном будущем подписании игрока, как сообщает источник, однако жесткая позиция Шахтера в переговорном процессе может нарушить данные планы бразильского клуба. Интернасьонал в ответ намерен попытаться продвинуть свою позицию непосредственно через игрока, которому необходимо будет заключить мировое соглашение с украинским клубом о досрочном прекращении контракта.
В текущий момент сезона Тайсон находится в отпуске на родине, после чего, уже по завершению новогодних праздников, должен будет воссоединиться вместе с командой на первом зимнем сборе в Турции, о котором рассказывал в своем интервью Луиш Каштру.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!