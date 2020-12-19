Украина

Несмотря на твердую позицию Шахтера, слухи об уходе бразильского полузащитника не утихают.

Не так давно ресурс Goal.com заявлял, что донецкий Шахтер не отпустит одного из своих ключевых игроков до завершения с ним контракта, а агент бразильца Тайсона уверял, что не ведет переговоры ни с одним другим клубом о возможности трансфера.

Однако бразильскому ресурсу Globo Esporte, удалось провести еще одну беседу с представителем футболиста, в котором Диего Дорнеллес заявил, что сегодня, 19 декабря, будет проводить встречу с игроком, на которой обсудит возможный переход в бразильский Интернасьонал — родной клуб Тайсона.

"Колорадос" видят хорошие перспективы в возможном будущем подписании игрока, как сообщает источник, однако жесткая позиция Шахтера в переговорном процессе может нарушить данные планы бразильского клуба. Интернасьонал в ответ намерен попытаться продвинуть свою позицию непосредственно через игрока, которому необходимо будет заключить мировое соглашение с украинским клубом о досрочном прекращении контракта.

В текущий момент сезона Тайсон находится в отпуске на родине, после чего, уже по завершению новогодних праздников, должен будет воссоединиться вместе с командой на первом зимнем сборе в Турции, о котором рассказывал в своем интервью Луиш Каштру.

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