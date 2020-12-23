Украина

Ассистент главного тренера "бело-синих" высоко отозвался о наставнике клуба.

Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич рассказал о работе с наставником киевского клуба Мирчей Луческу.

"Это бесценный опыт, это Алекс Фергюсон из Восточной Европы. Я учусь каждый день у этого легендарного тренера, который каждый день живет футболом. Он готовится к каждому матчу до мельчайших деталей, у него всегда есть план Б, даже план С.

Мы живем на базе Динамо, поэтому всегда вместе. В его богатой карьере много незабываемых и поучительных историй, которые он рассказывает нам, когда мы расслабленно сидим за столом. Я не мог представить себе лучшего старта тренерской карьеры.

Всего нас трое ассистентов, каждый день мы проводим тренировки и индивидуально работаем с игроками по программе и плану, который составил Луческу. Мы часто разговариваем и анализируем многочисленные ситуации. Я очень рад, что Луческу интересуется нашим мнением и ценит то, что мы говорим. Понятно, что его слово последнее, но он склонен к дискуссиям и принимает наши предложения", – сказал Вукоевич в интервью хорватской ежедневной утренней газете Jutarnji List.

Ранее ассистент главного тренера киевского Динамо рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.