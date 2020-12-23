Украина

Ассистент главного тренера киевского Динамо рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

В интервью хорватской ежедневной утренней газете Jutarnji List ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич приоткрыл тайну относительно планом столичного клуба в грядущей зимней трансферной кампании.

"Мы постараемся пригласить двух-трех новых игроков, — выразил предположение хорватский экс-футболист, — Если это произойдет, мы гарантированно сможем участвовать в чемпионской гонке с Шахтером непосредственно до ее завершения.

Это необходимо и для того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах Лиги Европы. Наш соперник по 1/16 финала турнира — Брюгге, и я думаю, что на данный момент шансы 55 на 45 в нашу пользу. Но если мы получим усиление, то наши шансы пропорционально увеличатся".

Поскольку интервью брало хорватское издание, то вполне очевиден был вопрос о том, сможет ли команда Луческу подыскать себе исполнителей в данной стране: "Хорватская лига всегда интересна украинским клубам. Когда я ранее был скаутом Динамо, то смотрел хорватскую лигу и чемпионаты соседних стран. Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона до сих пор оказывались самыми выгодными для Динамо.

Сейчас мы следим за некоторыми хорватскими игроками, но, очевидно, я не стану называть их имена. Если киевское Динамо хочет купить футболиста, оно почти наверняка это сделает!", — подытожил ассистент главного тренера столичного клуба.

Как и все клубы украинской Премьер-лиги, киевское Динамо завершило первую часть сезона, и сейчас футболисты находятся в отпусках, после чего соберутся на зимних сборах в Турции и ОАЭ. Возвращение команды к официальным поединкам произойдет в домашнем матче против донецкого Олимпика.