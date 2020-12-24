Украина

Экс-наставник "бело-синих" усомнился в целесообразности приобретения Минаем украинского форварда.

Бывший главный тренер киевского Динамо Йожеф Сабо прокомментировал переход Артема Милевского в Минай.

"35-36 лет – это возраст, когда надо уже на пенсию уходить, а не играть. Думаю, такие футболисты уже свое отыграли. Знаю Милевского. Когда он был молодым, хорошо играл, но параллельно еще кое-чем занимался. Дай бог, чтобы он молодежи давал хороший пример.

Поможет ли Милевский Минаю? Сложный вопрос. У Василия Кобина команда, которая не претендует ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Весна покажет, поможет ли он команде. Но 36 лет возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан. По себе знаю, потому что в 32 года закончил, наелся, хотя мне в московском Динамо предлагали остаться", – цитирует Сабо Meta-ratings.

Отметим, что 12 января Милевскому исполнится 36 лет.

Ранее 35-летний форвард дал первый комментарий в качестве футболиста закарпатского клуба.