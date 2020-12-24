Украина

Экс-форвард сборной Украины возвращается в Премьер-лигу.

Нападающий Артем Милевский возвращается в чемпионат Украины, где продолжит карьеру в Минае.

В эти минуты проходит пресс-конференция, во время которой 35-летнего форварда представили в качестве нового игрока закарпатского клуба.

Отметим, что Милевский перешел в Минай на правах свободного агента после того, как его контракт с Динамо-Брест подошел к своему завершению в декабре этого года.

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси бывший футболист сборной Украины провел 27 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.