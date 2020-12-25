Украина

Футболист оценил перспективы клуба в будущем.

Черниговская Десна выпустила фильм к 60-й годовщине клуба. Вице-капитан команды Андрей Гитченко после презентации прокомментировал перспективы "северян" до 2030 года.

"С таким развитием, как сейчас, в 2030 году вижу Десну в Лиге чемпионов. Иначе все это не имеет смысла".

Также футболист заявил, что каждый приходящий в клуб футболист должен знать его историю.

"Считаю, что каждый футболист, который приходит играть в команду, должен знать ее историю. Благодаря этому фильму узнал много нового о прошлых временах. Я знал историю "северян" где-то с 2000 года. А о том, что происходило до того, узнал из этого фильма", — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Отметим, что на зимний перерыв Десна ушла на третьем месте в таблице, опережая четвертую Зарю на три очка.

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