Футболист будет искать себе новый клуб.
Дмитрий Фатеев, ФК Ингулец
25 декабря 2020, 22:29
Защитник Дмитрий Фатеев больше не является игроком Ингульца. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Петрово.
Футболист и руководство Ингульца приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию, в результате чего игрок получил статус свободного агента.
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Фатеев пополнил ряды Ингульца в 2019 году. За этот период времени он провел 23 матча, в которых забил один гол.
В карьере Фатеева помимо Ингульца также был ФК Львов, Шахтер-3 и Зирка.
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