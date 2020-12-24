Украина

Рух обратился в Комитет этики и честной игры УАФ.

Руководство Руха посчитало высказывания президента Ингульца Александра Поворознюка оскорбительными и обратилось в комитет УАФ по этике и честной игре — сообщил официальный сайт львовского клуба.

Основанием стало интервью Поворознюка YouTube-каналу Ингульца, в котором прозвучали слова: "Есть три клуба, которые не платят в общую кассу — Ингулец, Шахтер и Динамо. Мы гордимся, что играем честно".

По мнению представителей Руха, таким образом президент Ингульца обвиняет 11 клубов УПЛ, в том числе и Рух, в нечестной игре.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола должен дать оценку этим заявлениям Поворознюка.

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