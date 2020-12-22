Украина

Президент Ингульца намекнул на коррупционную деятельность клубов УПЛ.

Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью пресс-службе своего клуба не только рассказал о виновном в срыве поединка против донецкого Шахтера, но высказал свое мнение о присутствии коррупции в украинской Премьер-лиге.

"Больше всего понравилась игра против ПФК Львов, которую испортили своими решениями арбитры, — рассказал руководитель новичка "элиты" текущего сезона о матче, после которого заявлял, что представители соперников заходили в раздевалку к арбитрам, — Есть всего три клуба, которые не платят в общую кассу — Ингулец, Шахтер и Динамо Киев. Мы гордимся тем, что играем честно. Приятно удивил меня коллектив, все доказывают, что могут играть в УПЛ".

Также Поворознюк рассказал о трансферной компании, которая ожидает команду в зимнее межсезонье.

"Если мы будем усилятся, то только точечно. Возьмем лишь несколько игроков. Я считаю, что у нашей команды все впереди. Летим в Турцию на сборы. Первой половиной сезона доволен. На сегодняшний день мы находимся на том месте, где хотим быть", — сказал Поворознюк.

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