Украина

Football.ua вспоминает те позитивные моменты, которые произошли с нашим футболом в уходящем году.

Календарный год подходит к концу, а потому мы решили выделить, какие же главные достижения произошли в украинском футболе за год уходящий.

5. Екатерина Монзуль

Предвкушая все колкости в комментариях, попытаемся посмотреть на ситуацию объективно. Украинский арбитр Екатерина Монзуль за прошедший год продемонстрировала большой рост и по праву считается лучшим арбитром в стране на данный момент. Много вопросов у фанатов разных команд было к Монзуль и её работе с VAR. Многие обращали внимание на то, что Екатерина довольно долго определяет эпизод с помощью видеоповтора, а также показывает большое количество красных карточек.

Но давайте вспомним эти самые обсуждаемые красные карточки:

Удаление Сидорчука в матче против Шахтера:

Удаление Забарного в матче против Ворсклы (Монзуль была видеоассистентом):

Удаление Мораеса в матче против Александрии:

И какие могут быть вопросы к арбитру? Все было по делу! А потому подтрунивание и травля этого арбитра нам кажутся необоснованными. Объясняется это лишь тем, что к арбитрам всегда много вопросов и существует много разных точек зрения, а потому давайте отметим вот какие факты:

1. Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль впервые обслужила матч национальных команд в рамках Лиги Наций. И не столь важно, что это были не особо статусные сборные Сан-Марино и Гибралтара;



2. Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль впервые обслужила матч Лиги Европы между Гентом и Слованом.



3. Екатерина Монзуль вошла в топ-3 лучших арбитров мира среди женщин по результатам опроса Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

4. Девять дебютантов в составе национальной сборной Украины

В 2020-м году за национальную сборную Украины дебютировало рекордное количество футболистов при Андрее Шевченко. Считаем это позитивным моментом для украинского футбола. Возможно, многие скажут, что коронавирус тоже повлиял на это в той или иной мере. И будут правы. Ведь, положа руку на сердце, дебюты Евгения Чебреко и Ефима Конопли были бы маловероятны, если бы все футболисты были в строю.

Но давайте не будем забывать и о том, что по тем же причинам коронавируса и травм в этом году за сборную так и не сумели дебютировать Денис Попов и Виктор Корниенко. Не будем забывать, что и Анатолий Трубин в составе Шахтера стал первым номером и вытеснил из основы первого номера сборной Андрея Пятова, но его дебюта за национальную команду мы тоже пока не видели.

Также маловероятным был дебют Георгия Бущана в воротах сборной Украины. Но его выступления в играх за сборную теперь станут хорошим подспорьем для тренерского штаба, на кого же рассчитывать в будущем, как на первого номера. Также в этом году свои возможности дебютировать в сине-желтой футболке получили: Игорь Харатин, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко и Александр Зубков.

Не забываем и про Владислава Супрягу, который уже вызывался в национальную сборную, правда пока не дебютировал. Но в один ряд с Поповым и Корниенко его не ставим. Ведь в отличии от них в играх за клуб к форварду киевлян имеется гораздо больше вопросов.

3. Два клуба в групповом раунде Лиги чемпионов

Времена, когда Динамо и Шахтер ежегодно на равных борются за выход из группы Лиги чемпионов, а Металлист и Днепр без особого труда преодолевают групповой этап Лиги Европы, давно позади.

Киевское Динамо последние годы никак не могло преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов. Но с приходом на пост главного тренера Мирчи Луческу столичному коллективу таки удалось пробиться в групповой этап. Все наши болельщики получили шикарную возможность вспомнить былые времена, когда в каждый из еврокубковых дней играет украинская команда.

2. Победы Шахтера в матчах с Реалом

Здесь слова излишни. Дважды "прибить" Реал на стадии группового этапа – это то, что отпечатается в памяти болельщиков на долгие годы. Самая странная и непредсказуемая группа. Наверняка и сам тренерский штаб "горняков" не сумеет объяснить как за одну евроосень можно дважды обыграть Реал и проиграть в двух матчах Боруссии из Менхенгладбаха 0:10.

В общем, что тут говорить? Давайте смотреть.

1. Победа Украины над Испанией 1:0

Выездное поражение в матче против сборной Испании не давало никакой уверенности в каком-либо позитивном результате в домашнем матче. А учитывая историю противостояний Украины и Испании, становилось совсем все грустно.

Тем не менее, подопечные Андрея Шевченко сумели посрамить критиков и вопреки всем ожиданиям не просто не проиграли свою игру испанцам, а взяли и выиграли ее. Цыганков использовал чуть ли не единственный шанс своей команды в этом матче. Все игроки хорошо поработали, но такой результат точно мог бы не состояться, если бы не уверенная игра Георгия Бущана в воротах.

Сергей Горбаченко, Football.ua