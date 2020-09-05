Лига наций

Football.ua вспоминает предыдущие матчи между Украиной и Испанией.

Во втором туре Лиги наций сборная Украины пожалует в гости к испанцам на стадион Альфредо Ди Стефано в Мадриде. История противостояний нашей национальной команды с Испанией насчитывает пять поединков, проиграв четыре из них и один завершив вничью.

Первый раз пути сборных Украины и Испании пересеклись в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы-2004. Тот поединок получился очень зрелищным и событийным. Сборная Украины смогла быстро открыть счет усилиями Андрея Воронина и все шло к тому, что подопечные Леонида Буряка смогут удержать преимущество в счете, которое давало возможность набрать три важнейших балла.

Однако испанцы смогли сперва восстановить паритет усилиями Рауля, а затем и вовсе вышли вперед — и все это в заключительные минуты встречи! Тем не менее, сборная Украины нашла силы на финальный штурм, который увенчался успехом — Горшков поразил ворота Касильяса.

Отбор на чемпионат Европы-2004. 29.03.03. НСК Олимпийский, Киев, Украина

Украина — Испания 2:2

Голы: Воронин, 11, Горшков, 90+2 — Рауль, 84, Этчеберрия, 87

Украина: Шовковский — Несмачный, Федоров, Тимощук, Кормильцев (Калиниченко, 63) — Дмитрулин, Шевченко (Серебренников, 67), Гусин, Горшков, Воронин, Воробей

Испания: Касильяс — Сальгадо, Арансабаль, Марчена, Сесар — Альбельда (Хави, 66), Бараха, Гути (Валерон, 66), Висенте (Диего Тристан, 76) — Этчеберрия, Рауль

Предупреждения: Гусин, 10, Тимощук, 33, Воробей — Бараха, 59, Сесар, 73.

Ко второму поединку в группе против сборной Испании наша национальная команда уже подходила без турнирной мотивации — прямую путевку на основную часть турнира забрали греки, а испанцы отправились в плей-офф.

Сборным Украины и Испании потребовалось 58 минут, чтобы отметиться взятием ворот. К сожалению, мяч из сетки вынимал Александр Шовковский. Аналогичную процедуру нашему голкиперу пришлось провести на 70 минуте. Сборная Украины, впрочем нашла в себе силы и отквитала один гол усилиями Андрея Шевченко, но на большее их не хватило.

Отбор на чемпионат Европы-2004. 10.09.2003. Мартинес Валеро, Эльче, Испания.

Испания — Украина 2:1

Голы: Рауль, 58, 70 — Шевченко, 84

Испания: Касильяс — Мичел Сальгадо, Хуанито, Марчена, Пуйоль — Хави Алонсо, Рауль, Бараха, Фернандо Торрес (Рейес Кальдерон, 65), Висенте Родригес (Валерон, 64) — Этчеберрия

Украина: Шовковский — Лужный, Федоров, Тимощук, Несмачный — Дмитруллин (Зубов, 65), Шевченко, Попов (Серебренников, 19), Воронин (Гусев, 52), Воробей, Горшков

Наверное, наиболее важным для сборной Украины был поединок против Испании на чемпионате мира-2006. Тогда украинцы, помимо Фурии Рохи, попали в одну группу группу с Саудовской Аравией и Тунисом. Игра с испанцами выпала на первый тур, а потому они в полной боеготовности и при максимальной мотивации четырежды огорчили нашу сборную.

Наша довольно звездная линия атаки не смогла что-либо предложить в ответ. Да еще и удаление Ващука, которое привело к назначению одиннадцатиметрового удара и голу, добавило проблем. К счастью, тот матч стал лишь скомканным началом турнира. В дальнейшем сборная Украины обыграла Саудовскую Аравию и Тунис и в итоге дошла до 1/4.

Чемпионат мира-2006. 14.06.2006. Ред Булл Арена, Лейпциг, Германия

Испания — Украина 4:0

Голы: Алонсо, 13, Вилья, 17, 48 (с пенальти), Торрес, 81

Испания: Касильяс — Рамос, Пуйоль, Ибаньес, Перниа — Хави, Сенна, Алонсо (Альбельда, 55) — Гарсия (Фабрегас, 77) — Вилья (Рауль, 55), Торрес

Украина: Шовковский — Езерский, Ващук, Русол, Несмачный — Гусев (Воробей, 46), Гусин (Шелаев, 46), Тимощук, Ротань (Ребров, 63) — Шевченко, Воронин

Предупреждения: Русол, Езерский

Удаление: Ващук, 47

Последний противостоянием с Испанией для сборной Украины стали два поединка отбора на чемпионате Европы 2016 года. Первый из них прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. В том матче за нас играли опытные Федецкий, Кучер, Шевчук, Ротань и Тимощук, которые тогда еще не завершили карьеру в национальной команде.

Однако всего этого не хватило, чтобы набрать хотя бы один балл в игре против сборной Испании. Андрею Пятову пришлось вынимать мяч из сетки уже на 28-й минуте. Времени, чтобы изменить ситуацию было предостаточно, но тот гол так и остался единственным в матче.

Отбор на чемпионат Европы-2016. 27.03.2015. Рамон Санчес Писхуан, Севилья, Испания

Испания — Украина 1:0

Гол: Мората, 28

Испания: Касильяс — Хуанфран, Пике, Рамос, Альба (Бернат, 78) — Коке, Бускетс, Иско — Давид Силва, Мората (Педро, 65), Иньеста (Касорла, 74)

Украина: Пятов — Федецкий, Кучер, Хачериди, Шевчук — Ротань, Тимощук, Степаненко (Гармаш, 76) — Ярмоленко, Зозуля (Кравец, 32, Будковский, 90+1), Коноплянка

Предупреждения: Рамос — Федецкий, Кравец, Кучер

Отметим, что также в нашу группу попали сборные Словакии, Беларуси, Северной Македонии и Люксембурга.

Второй же матч прошел уже в заключительном туре отбора, когда украинцам нужно было побеждать Испанию и надеяться на осечку словаков против Люксембурга. План абсолютно не был выполнен — Украина проиграла с минимальным счетом.

Судьбу того поединка решил точный удар Марио Гаспара, который так и не смог закрепиться в составе испанцев на постоянной основе и, вероятно, будет вспоминать тот матч еще очень долго.

Более того, сборная Словакии в результативном поединке обыграла Люксембург и вышла напрямую на финальную часть турнира. Команде Фоменко же пришлось пробивать через плей-офф, чтобы с позором провалить групповой этап турнира.

Отбор на чемпионат Европы-2016. 12.10.2015. НСК Олимпийский, Киев, Украина

Украина — Испания 0:1

Гол: Гаспар, 22

Украина: Пятов — Федецкий, Кучер, Ракицкий, Шевчук — Степаненко, Гармаш (Рыбалка, 58) — Ярмоленко, Ротань (Зинченко, 87), Коноплянка — Кравец (Селезнев, 87)

Испания: Де Хеа — Гаспар, Этчейта, Начо, Аспиликуэта — Сан Хосе — Алькантара, Фабрегас (Мата, 64) — Иско, Алькасер (Бускетс, 85), Нолито (Альба, 75)

Предупреждения: Кучер, Степаненко, Федецкий — Алькантара, Сан Хосе, Де Хеа

На 25-й минуте матча не реализовал пенальти Фабрегас (вратарь).

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.