Украина

Тренер Зари удостоится почетной награды.

Главный тренер луганской Зари стал лучшим тренером 2020 года в УПЛ по версии всеукраинского объединения тренеров.

Помимо Скрипника на награду претендовали Александр Рябоконь из Десны, Мирча Луческу из Динамо, Луиш Каштру (Шахтер) и Юрий Максимов (Ворскла).

Скрипник второй сезон возглавляет Зарю. По итогам минувшего сезона команда финишировала на третьем месте в турнирной таблицы чемпионата Украины, что позволило ей принять участие в групповом раунде Лиги Европы.

Стоит отметить что на протяжении 2020 года Скрипник шесть раз становился лучшим тренером тура в УПЛ.

На зимний перерыв Заря ушла на четвертом месте, отставая от третьей Десны на три очка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.