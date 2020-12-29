Тарик Чаурди рассказал, почему форвард не может найти себе хороший клуб.
АНДРЕЙ БОРЯЧУК, ФОТО ФК ШАХТЕР
29 декабря 2020, 15:05
Президент Мариуполя Тарик Чаурди высказался о нападающем донецкого Шахтера Андрее Борячуке, который ныне выступает в аренде за венгерский Мезекевешд-Жори.
"Из неудачных примеров аренд из Шахтера отмечу Андрея Борячука. Кроме него трудно кого-то вспомнить. У него было достаточно возможностей проявить себя.
Александр Бабич ему доверял и многое прощал. Андрей сам виноват в той ситуации. После Мариуполя Борячук найти себя не может".
Также Чаурди рассказал, какие задачи стоят перед Мариуполем в текущем сезоне.
"Задача у нас не изменилась – пробиться в еврокубки. Да, в этом сезоне конкуренция в чемпионате очень серьезная, но почему мы не можем ставить большие цели? А если говорить глобально, то наша мечта – чтобы в Мариуполе играло как можно больше наших воспитанников, мариупольских ребят.
Согласитесь, было бы здорово, если бы основу команды не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Европы составляли бы местные пацаны", — сказал Чаудри в интервью официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что "приазовцы" подписали первого зимнего новичка.
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