Украина

Тарик Чаурди рассказал, почему форвард не может найти себе хороший клуб.

Президент Мариуполя Тарик Чаурди высказался о нападающем донецкого Шахтера Андрее Борячуке, который ныне выступает в аренде за венгерский Мезекевешд-Жори.

"Из неудачных примеров аренд из Шахтера отмечу Андрея Борячука. Кроме него трудно кого-то вспомнить. У него было достаточно возможностей проявить себя.

Александр Бабич ему доверял и многое прощал. Андрей сам виноват в той ситуации. После Мариуполя Борячук найти себя не может".

Также Чаурди рассказал, какие задачи стоят перед Мариуполем в текущем сезоне.

"Задача у нас не изменилась – пробиться в еврокубки. Да, в этом сезоне конкуренция в чемпионате очень серьезная, но почему мы не можем ставить большие цели? А если говорить глобально, то наша мечта – чтобы в Мариуполе играло как можно больше наших воспитанников, мариупольских ребят.

Согласитесь, было бы здорово, если бы основу команды не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Европы составляли бы местные пацаны", — сказал Чаудри в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что "приазовцы" подписали первого зимнего новичка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!