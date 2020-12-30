Украина

Юрий Максимов поделился мнением о новичке клуба.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал трансфер Оливье Тилля.

"Важно, что это универсальный футболист, который может эффективно сыграть на нескольких позициях в средней линии. Теперь нужно определиться, где он будет больше всего полезен Ворскле.

Высокий уровень Тилля подтверждает то, что он уже продолжительное время выступает за сборную Люксембурга, имеет международный опыт, что тоже ценно. Это уже второй наш зимний новичок и Оливье, как и недавно арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили также полузащитник.

Однако это отнюдь не значит, что мы в своей селекционной работе больше не будем обращать внимания на футболистов этого амплуа. Если в поле нашего зрения появится квалифицированный хавбек, то обязательно его пригласим", – цитирует Максимова Meta-ratings.

Ранее наставник полтавчан высоко оценил новичка команды Георгия Цитаишвили.