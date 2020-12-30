Украина

Защитник "бело-синих" рассказал, как потратил деньги, полученные за выход на европейский турнир.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко ответил на вопрос о самых дорогих покупках.

"Купил родителям дом, но это больше семейная покупка. И машина (Mercedes), когда мы вышли на Евро-2020 и нам дали премию".

Газ? Нет, он там просто не ставится", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

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Ранее защитник "бело-синих" рассказал, на какие жертвы пошли его родители ради футбольной карьеры.