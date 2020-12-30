Футболист признался, что не получал офферов от других клубов.
Виталий Миколенко, ФК Динамо
30 декабря 2020, 10:10
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об интересе к его персоне от других клубов.
"Кажется, от итальянских клубов был интерес ко мне. Тренер Сассуоло года два назад спрашивал обо мне у одного из коуча сборной.
Пока могу сказать, что реальные предложения может и были, но до меня не доходили", — сказал Миколенко в программе ОТДУШИВДУШУ.
В текущем сезоне Миколенко сыграл за "бело-синих" 17 матчей во всех турнирах.
Отметим, что в СМИ интерес к Миколенко приписывали со стороны итальянского Милана.
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