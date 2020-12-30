Украина

Футболист признался, что не получал офферов от других клубов.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об интересе к его персоне от других клубов.

"Кажется, от итальянских клубов был интерес ко мне. Тренер Сассуоло года два назад спрашивал обо мне у одного из коуча сборной.

Пока могу сказать, что реальные предложения может и были, но до меня не доходили", — сказал Миколенко в программе ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне Миколенко сыграл за "бело-синих" 17 матчей во всех турнирах.

Отметим, что в СМИ интерес к Миколенко приписывали со стороны итальянского Милана.

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