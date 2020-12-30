Украина

Футболист рассказал, на какие жертвы пошли его родители ради футбольной карьеры.

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как проходил просмотр в клубе и о переезде из Черкасс в Киев.

"Родители приехали в Киев из-за меня. Я напросился на просмотр, понравился, сказали, чтобы пришел еще раз, потренировался.

Мать поехала на работу, а отец остался со мной. Мы потренировались и нам сказали, что надо переезжать в Киев. Мы с родителями собрались и переговорили. Мама с папой сказали, что будем переезжать".

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"Нас ничего не держит ни здесь, ни там. Мы 20 лет снимали квартиру. Я родился в деревне, потом переехали в Черкассы и жили на съемной квартире.

В первые дни у меня был стресс — школа, тренировки. Плакать хотелось", - сказал Миколенко в программе ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне футболист сыграл за "бело-синих" 17 матчей во всех турнирах.

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