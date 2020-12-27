Италия

Украинец может продолжить карьеру в Италии.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин входит в сферу интересов миланского Интера.

По информации Calciomercato, миланский клуб ищет нового вратаря, который в ближайшей перспективе сможет заменить Самира Хандановича.

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Скауты итальянского клуба были приятно удивлены игрой молодого кипера в очных встречах "горняков" и Интера в Лиге чемпионов.

Многие итальянские эксперты пророчат Трубину светлое будущее. Однако для Интера приоритетным вариантом остается кипер Хуан Муссо из Удинезе.

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