Украина

Защитник киевлян поведал о мощной энергетике румына.

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о речи Мирчи Луческу относительно турнирных задач в УПЛ.

"Когда ушли на перерыв сборных на первом месте в УПЛ, то Луческу сказал, что мы привыкли ко второму месту, а теперь мы первые в таблице и булки расслабили. А он пришел не для того, чтобы второе занять".

Только первое. Он пришел сюда выигрывать, ему 75 лет. От него энергетика сильная очень", — сказал Миколенко в программе ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне защитник сыграл за "бело-синих" семнадцать матчей во всех турнирах.

Напомним, что Динамо после тринадцати туров набрало 30 баллов и идет на первом месте, опережая Шахтер на одно очко.