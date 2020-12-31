Украина

Переговоры с Шахтером по бразильцу застопорились.

Вице-президент Интернасионаля Патрисио Херрманн рассказал о переговорном процессе относительно трансфера Тайсона.

"Тайсон — важный футболист, чей контракт закончится в середине следующего года. У нас с ним были переговоры, чтобы понять, чего он хочет.

Это только начало переговорного процесса. Ничего с того времени не изменилось, никакого прогресса нет", — приводит слова функционера Globoesporte.

Нынешний контракт Тайсона с донецким Шахтером рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что ранее исполнительный директор Интернасьоналя Родриго Каэтано назвал переговоры продуктивными и обнадеживающими.