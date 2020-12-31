Украина

Бразильский полузащитник получил наибольшее число голосов от болельщиков.

В течении двух, с небольшим, недель официальный сайт донецкого Шахтера проводил голосование среди своих болельщиков, в рамках которого предложил назвать автора лучшего гола в 2020-м году.

Голосование проводилось в четыре этапа, а в финальной битве сошлись точные удары Марлоса в ворота черниговской Десны (6 июня) и выстрел Алана Патрика в гостевой игре против лиссабонской Бенфики (27 февраля).

В итоге, с почти троекратным преимуществом (441 против 149 голосов) победу одержал бразильский футболист "оранжево-черных", выбив на пути к трофею, помимо Марлоса, Евгения Коноплянку (гол в ворота киевского Динамо), Манора Соломона (Реал) и Николая Матвиенко (Минай).

В 2018 году лауреатом данной премии стал точный удар Виктора Коваленко в ворота Динамо, а в 2019-м году Тарас Степаненко удачно потревожил ворота "бело-синих".

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