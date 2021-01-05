Очередной игрок "горняков" отправился за игровой практикой в Мариуполь.
Александр Драмбаев, Фото ФК Мариуполь
05 января 2021, 15:04
Мариуполь на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Шахтера Александра Драмбаева.
19-летний украинец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешней кампании Александр Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в рамках молодежного чемпионата Украины.
Напомним, ранее Мариуполь усилился правым защитником Кириллом Меличенко.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.