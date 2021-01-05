Украина

Очередной игрок "горняков" отправился за игровой практикой в Мариуполь.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Шахтера Александра Драмбаева.

19-летний украинец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешней кампании Александр Драмбаев сыграл 12 матчей и забил 2 гола в рамках молодежного чемпионата Украины.

Напомним, ранее Мариуполь усилился правым защитником Кириллом Меличенко.

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