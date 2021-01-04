Азовцы прошли медосмотр и начинают подготовку к весенней части сезона.
Фото ФК Мариуполь
04 января 2021, 13:31
В понедельник, 4 января, завершился отпуск у Мариуполя — сообщил официальный сайт "азовцев".
Команда собралась в клинике "Код здоровья", где футболисты прошли обследование у профильных врачей и сдали необходимые анализы.
В четверг, 7 января, запланирован вылет команды на сбор в Турцию. В Анталии у Мариуполя запланировано 5 спаррингов. Соперники в трех из них уже известны: Слован (Чехия), Ракув (Польша) и Пролетер (Сербия).
В 14-м туре занимающий 9-е место Мариуполь сыграет с соседом по турнирной таблице — Александрией. Поединок запланирован на 13 февраля.
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