Украина

Азовцы прошли медосмотр и начинают подготовку к весенней части сезона.

В понедельник, 4 января, завершился отпуск у Мариуполя — сообщил официальный сайт "азовцев".

Команда собралась в клинике "Код здоровья", где футболисты прошли обследование у профильных врачей и сдали необходимые анализы.

В четверг, 7 января, запланирован вылет команды на сбор в Турцию. В Анталии у Мариуполя запланировано 5 спаррингов. Соперники в трех из них уже известны: Слован (Чехия), Ракув (Польша) и Пролетер (Сербия).

В 14-м туре занимающий 9-е место Мариуполь сыграет с соседом по турнирной таблице — Александрией. Поединок запланирован на 13 февраля.

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