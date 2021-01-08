Украина

Бразилец прокомментировал свое возвращение в Полтаву.

Бразильский полузащитник Ворсклы Луизао поделился мыслями о подписании полноценного контракта с полтавским клубом.

"Я рад вернуться в прекрасный город Полтава. Моя семья считает, что эти город и клуб – это очень хорошее место. Ворскла мне очень помогла в профессиональной карьере. Я начал здесь расти, я здесь вырос. Даже немного выучил язык. Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо, где для тебя все делают. Я очень счастлив вернуться в город, который мне нравится.

К сожалению, в прошлом сезоне нам не удалось выиграть в финале Кубка Украины, но я был очень рад за себя и одноклубников. В Полтаве невероятные болельщики, они действительно фанаты. К сожалению, в мире сейчас такая ситуация, но они могут быть уверены, что команда будет бороться за них.

Мое сердце с Ворсклой, даже вдали от Украины я смотрел все матчи полтавчан и болел за команду. Сейчас я буду болеть и переживать еще больше. Футболисты будут биться, чтобы быть вверху. Вновь попасть в финал Кубка Украины не получится, но мы будем бороться, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Находясь здесь, я дам все для клуба", – приводит слова Луизао официальный ютуб-канал Ворсклы.

Летом 2020-го бразилец делился впечатлениями от выступлений в украинской Премьер-лиге.