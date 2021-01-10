Украина

И.о. главного тренера ПФК Львов рассказал о планах его команды на зимнее межсезонье.

В субботу, 9 января, ПФК Львов приступил к организационной части мероприятий, предшествующей первой части зимних тренировочных сборов команды. "Золотые львы" в неполном составе провели свое первое совместное тренировочное занятие в этом году, а первый этап общекомандной практики продлится до 14 января.

Затем, команда отправится в Закарпатскую область, где в Берегово к ней присоединятся легионеры, после чего начнется работа на базе футбольного клуба Мункач, а в период с 19 по 22 января будут проведены две контрольные игры.

Заключительный этап подготовки к новой части сезона команда проведет на полях турецкого Белека. Возвращение в Украину планируется 6 февраля.

Официальный сайт клуба обратился к и.о. главного тренера ПФК Виталию Шумскому с вопросами о планах команды на грядущий подготовительный период.

"Безусловно, приятно возвращаться к работе. Все соскучились друг по другу, поэтому первая тренировка получилась достаточно веселой. Ждем теперь наших иностранцев, после чего можно будет говорить о полноценной подготовке.

В Мукачево поднимем интенсивность двумя тренировками в день, так как хотим сделать акцент на возвращение к физическому тонусу. Есть желание также провести пару товарищеских поединков, но с венгерскими командами все никак не удается договорится. Ничего страшного, сыграем с местными коллективами.

В Турции я хотел бы сыграть пять поединков, но, пока что, договорились только о трех. У меня есть потенциальные новички на карандаше, поэтому будем постепенно подводить их к команде. В заключительной фазе сборов меня будет интересовать работа над отдельными игровыми моментами и тактикой. Там останется мало времени до старта второго этапа чемпионата, поэтому будет ускоряться", — сказал Шумский.

Временно исполняющий обязанности главного тренера ПФК Львов упомянул, что его команду ожидают несколько новых трансферов, после чего раскрыл подробнее этот вопрос: "Ищем трех-четырех футболистов для точечного усиления".

Первая официальная игра в 2021 году для ПФК Львов пройдет в гостях у закарпатского Миная, 13 февраля.