Состав Олимпика пополнили Богдан Векляк и Владислав Хамелюк.
Фото ФК Олимпик
11 января 2021, 22:44
Первыми зимними новичками Олимпика стали защитник Богдан Векляк и полузащитник Владислав Хамелюк — сообщил официальный сайт клуба.
Оба футболиста подписали контракты с Олимпиком на два с половиной года.
21-летний Векляк ранее выступал за Скалу (Стрый) и "молодежку" Карпат, после чего перебрался в Горняк-Спорт, в составе которого провел 21 матч (1 гол и 1 результативная передача).
22-летний Хамелюк также начинал профессиональную карьеру в Скале, после чего транзитом через "молодежку" запорожского Металлурга оказался в Черноморце, за который в нынешнем сезоне провел 5 матчей.
Ранее сообщалось, что во время сборов Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории.
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