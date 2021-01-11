Украина

Состав Олимпика пополнили Богдан Векляк и Владислав Хамелюк.

Первыми зимними новичками Олимпика стали защитник Богдан Векляк и полузащитник Владислав Хамелюк — сообщил официальный сайт клуба.

Оба футболиста подписали контракты с Олимпиком на два с половиной года.

21-летний Векляк ранее выступал за Скалу (Стрый) и "молодежку" Карпат, после чего перебрался в Горняк-Спорт, в составе которого провел 21 матч (1 гол и 1 результативная передача).

22-летний Хамелюк также начинал профессиональную карьеру в Скале, после чего транзитом через "молодежку" запорожского Металлурга оказался в Черноморце, за который в нынешнем сезоне провел 5 матчей.

Ранее сообщалось, что во время сборов Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории.

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