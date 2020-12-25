Украина: Первая лига

Тренер Волыни — о конкуренции в турнирах.

Главный тренер Волыни Василий Сачко высказал свое мнение о конкуренции в Первой лиге и УПЛ.

"В Премьер-лиге также ранее скептически относились к тому же Колосу или Олимпику, но чемпионат становится интереснее. То же и в Первой лиге — здесь отнялись одни команды, зашли новые, или старые, однако с новыми амбициями. И сегодня мы видим, какая плотность и неуступчивость у нас в турнирной таблице, и я бы не стал выделять у нас какого-то лидера — есть шесть-семь команд более или менее одинакового уровня, которые ставят перед собой задачи.

Мы также не является командой, которая может сейчас на классе кого-то обыграть. Я отвечу — никого мы сегодня не обыграем исключительно на классе. Поэтому — дисциплина, полная самоотдача, физическое состояние, дорабатывать в каждом эпизоде", — цитирует Сачко официальный сайт ПФЛ.

Ранее свое мнение о трансляциях матчей Первой и Второй лиг высказал президент ПФЛ.