Донецкая команда начала подготовку к весенней части сезона.
Фото ФК Олимпик
11 января 2021, 22:59
В понедельник, 11 января, Олимпик вышел из отпуска — сообщил официальный сайт клуба.
После планового медицинского осмотра команда провела первую тренировку в 2021 году.
12 и 13 января Олимпик будет проводить занятия в тренажерном зале базы в Счастливом и на поле киевского стадиона Чемпион.
В ночь с 14 на 15 января команда из аэропорта Борисполь отправится на сбор в Турцию, где проведет три недели.
Ранее сообщалось, что Олимпик подписал двух новичков.
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