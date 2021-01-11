Украина

Донецкая команда начала подготовку к весенней части сезона.

В понедельник, 11 января, Олимпик вышел из отпуска — сообщил официальный сайт клуба.

После планового медицинского осмотра команда провела первую тренировку в 2021 году.

12 и 13 января Олимпик будет проводить занятия в тренажерном зале базы в Счастливом и на поле киевского стадиона Чемпион.

В ночь с 14 на 15 января команда из аэропорта Борисполь отправится на сбор в Турцию, где проведет три недели.

Ранее сообщалось, что Олимпик подписал двух новичков.

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