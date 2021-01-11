Украина

Защитник киевлян прокомментировал состояние перед сборами.

Игроки и тренерский штаб Динамо вышли из отпуска и будут готовиться ко второй части сезона.

Защитник киевлян Виталий Миколенко отметил, что успел восстановиться морально, но теперь предстоит работа над физикой.

"Какой план подготовки? Тренажерный зал, беговая работа, упражнения с мячами. Мы все выполняли индивидуальную работу. До Нового года мало занимался, как и было по индивидуальной программе, а после Нового года каждый день тренировался. Боевая готовность пока 50%. Морально восстановился, а физически надо набирать кондиции.

Первый сбор Динамо будет в Эмиратах? В принципе, ничего не могу сказать, потому что в ОАЭ ни разу не был. Надеюсь, там будут хорошие условия для работы", — приводит слова Миколенко официальный сайт киевлян.

Напомним, ранее Динамо провело первую тренировку после выхода из отпуска.