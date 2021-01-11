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Форвард внес вклад в итоговую победу своей новой команды.

Нидерландский нападающий Бас Дост лишь в начале 2021 года присоединился к бельгийскому Брюгге, завершив переход из франкфуртского Айнтрахта за 4 млн евро, однако уже приносит своей новой команде результат.

В своем первом поединке опытный форвард сумел отметиться отменным голом уже на 13-й минуте, завершив подачу с левого фланга от Шарля де Кетеларе. За счет его мяча, а также точного удара Ноа Ланга, будущий соперник киевского Динамо по 1/16 раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сумел добыть победу над Сент-Трюйденом (2:1).

Отметим, что украинский защитник Эдуард Соболь также принимал участие в этом поединке, проведя на поле 74 игровых минуты, но не сумев отметиться результативными действиями.

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