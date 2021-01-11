Украина

Трансфер не состоится в зимнее трансферное окно.

Маккаби Петах-Тиква решил не продавать Лиэля Абаду в Динамо в зимнее трансферное окно, сообщает One.co.il.

Источник, ссылаясь на представителя клубы, передает, что там решили оставить футболиста до лета, ведь для него так будет лучше.

Отметим, что ранее Маккаби Петах-Тиква выступил категорически против серьезных дисциплинарных взысканий с футболиста того факт, что Динамо предпочитает рассматривать все возможные юридические вопросы в судах на территории Украины, а не в соответствующих учреждениях УЕФА и ФИФА.

Напомним, что ранее израильский клуб пошел на уступки в вопросе стоимости футболиста ради повышения его заработной платы.