Украина

СК Днепр-1 расстался с двумя футболистами.

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич рассказал о кадровых потерях и зимних приобретениях клуба.

"Сейчас нет только Коркишко и Чичикова. Мы попрощались с игроками, которые в свое время дали много для клуба, но надо освежить состав команды, как говорится, добавить свежей крови. Однако и тем игрокам, которые остались, надо будет доказывать свой уровень ежедневной работой, для того чтобы играть в основном составе.

Ну, а те футболисты, которые к нам придут, надеюсь, усилят команду и повысят в ней конкуренцию".

Также специалист рассказал, в каком состоянии команда вышла из отпуска.

"Все хорошо. Думаю, что во время отпуска все сделали анализ того, что произошло в первый части чемпионата. Его мы можем разделить на два блока, когда в команде появился новый тренерский штаб.

Все что тебя не убивает – делает сильнее, и думаю, что ребята за отпуск многое проанализировали и сделали правильные выводы. Убежден, что команда ожидает возобновления сезона в очень мотивированном состоянии", — сказал Йовичевич пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 проведет товарищеский матч с сербским Чукарички.