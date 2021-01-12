Украина

Владимир Левин прокомментировал финансовую отчетность клуба.

Президент Десны рассказал об увеличении финансирования клуба, главном источнике доходов и высоких премиальных.

"Клуб сдает отчетность в Премьер-лигу, вы можете глянуть нашу финансовую публичную отчетность. С того времени, как команда была в Первой лиге финансирование существенно увеличилось. Мы сделали очень удачный трансфер. Максимальные платежи, которые пришли, поступили от трансфера.

В Десне самые большие премии в УПЛ? Если в нашей финансовой отчетности отображены большие платежи по премиальным, о которых вы говорите, то значит, наверное, мы выплачиваем премии больше, чем Шахтер и Динамо", — сказал Владимир Левин Футбольному формату.

Напомним, что ранее Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.