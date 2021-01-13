Украина

Наставник Миная поделился информацией относительно подготовки его команды ко второй части сезона УПЛ.

В украинской Премьер-лиге в данный момент сезона отсутствую официальные поединки из-за погодных условий, поэтому клубы в ближайшее время будут вынужден восстанавливать физические кондиции в условиях тренировочных сборов.

Одной из команд, которые уже успели благополучно приступить к работе, стал закарпатский Минай. Главный тренер одного из новичков текущего розыгрыша национального первенства, Василий Кобин, в интервью передаче Футбол NEWS рассказал о планах своего коллектива на ближайший период и текущих кондициях игроков.

"Мы отдыхали целый месяц. Не давали футболистам никаких домашних заданий, потому что мы понимали, что это был тяжелый год, как говорят наши президенты. У нас не было толком отдыха, поэтому мы дали игрокам целый месяц на то, чтобы они отдохнули, восстановили силы и эмоции. Сейчас у нас все хорошо.

С нами тренируются сейчас потенциальные новички. Думаю, в ближайшее время будет окончательно понятна ситуация с их контрактами. Мы работаем в этом направлении. Плюс есть некоторые проблемы с нашими легионерами так, как они не могут вовремя приехать. Но там проблема с документами. В целом — все хорошо, все здоровы и все работают", — заверил наставник закарпатской команды.

Напомним, что первым официальным поединком в 2021-м году для Миная станет домашняя игра против ПФК Львов, базовой датой которой является 13 февраля.

Первую часть сезона подопечные Кобина завершили с десятью набранными очками в 12-и поединках, что позволило им занять 13-е место из 14-и команд-участниц УПЛ.