Украина

Глеб Скрипченко размышляет о возвращении опытного форварда в украинский футбол.

Фраза "Милевский возвращается в УПЛ" могла бы звучать громко году так в 2013-м. Почти в 2021-м – уже не то. Тем не менее, событие, которое многие ждали и вероятность свершения которого почти все осознавали, накануне официально стало реальностью. Вопросы были по клубу, где продолжит карьеру Артем, и среди возможных трех вариантов получилось договориться с Минаем. Контракт подписан на полтора года.

Не практически родной Киев, куда было бы легко добираться из Ковалевки, и не такой красивый и всегда интересный Львов, а маленький уютненький Ужгород (расстояние Миная от областного центра минимальное и даже в первом интервью новичка приветствовали именно в Ужгороде), хотя не так уж он и меньше Бреста (всего лишь почти в три раза!), где Милевский провел крайние годы своей карьеры.

Первая мысль, которая могла возникнуть в голове у нейтрального болельщика, не испытывающего к экс-форварду киевского Динамо особого пиетета, была проста: "ну вот, в очередной раз показал свой уровень". Если присмотреться на вехи карьеры Артема, то с этим, и вправду, не согласиться довольно трудно.

В лучшие годы талант и потенциал Милевского оценивали на самом высоком уровне. Он точно исполнял "паненку" в серии пенальти немецкого мундиаля, забивал Реалу и Барселоне, на пару с Бангура уничтожал Спартак, хотя бы через раз отличался мячами в "Класичном", порой демонстрировал чудеса техники и всегда умел отдать точный пас, что называется, "как рукой". Одно время, при Валерии Георгиевиче Газзаеве, он был даже капитаном команды. Конечно, с небольшими оговорками, но ставили белорусского украинца, или же украинского белоруса, едва ли не на один уровень с молодым Шевченко.





Но, как бы это банально и от того не менее печально не звучало, Артем выбрал свой путь. Не нам его за это осуждать, но вместо, хотя бы, Порту и Фиорентины (а, возможно, и чего-то покрупнее, но мы упоминаем то, что так или иначе было на слуху) получились Хайдук Сплит и Динамо-Брест. Ах да, и Конкордия с Кишвардой…

Можно (не исключено, что даже нужно) сколько угодно обвинять президента киевлян в том, что он долго и больно затягивал с продажей Милевского, но ведь то же самое тогда можно сказать и про ситуацию с Ярмоленко. Однако Андрей, также будучи игроком Динамо намного дольше положенного срока, неустанно показывал свое мастерство на поле.

Наш герой же, в основном, делал это в других местах: неустанно ходил по ночным клубам, появлялся на публике в нетрезвом состоянии (да, скорее всего он прав, что другие пили не меньше, но ведь ловили именно Артема), разбивал одну машину за другой. Некий ответ Суркису или же потом Блохину, на чью презентацию наш герой пришел в халате? Извините, но не в том он уже был возрасте, дабы действовать по принципу "на зло маме отморожу уши".

Единственное, что нельзя отрицать: время таки дало понять, что по сравнению со своим "кентом" Милевский действительно выглядит как доктор наук или же преподаватель в элитном ВУЗе, но смысл сравнивать, если каждый новый полученный шанс – в самом Киеве, в Турции, или где-бы то ни было еще, оборачивался очередным подобным скандалом?!

Конечно, в брестский период карьеры Артем смог частично вернуть утерянную репутацию. Очень частично – чемпионат Беларуси остается неким именем нарицательным, даже если ты там являешься лидером своей команды и становишься с ней чемпионом, заканчивая 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Футбол наших северных соседей откровенно слаб, и ничего с этим не поделаешь (по крайней мере, не нам над этим голову ломать), хотя на фоне их уровня Милевский заметно выделялся даже в свои 35. Забивал, отдавал передачи и даже заслужил от диктора по стадиону наименования "Артем Владимирович" – достойно и уважительно, как для действующего футболиста!





Но реалии современной Беларуси беспощадны – и так не очень сильный чемпионат начинает совсем терять деньги, а Динамо-Брест, которое было одним из немногих клубов, свободных (или практически свободных) от связей с центральной властью, страдает особенно. Общие владельцы двух брестских клубов начинают отдавать предпочтение местному Руху (не львовскому!), тогда как на главный клуб города денег практически нет, и Милевскому там делать больше нечего. Глядишь, скоро еще один экс-игрок двух Динамо в украинский чемпионат может подтянуться…

Поэтому изначально сложно сказать, чего в трансфере Артема в Минай больше – спортивной составляющей или пиара. Ноябрьские многозначительные слова главного тренера Миная Василия Кобина, дескать, Милевский-то хороший футболист, но ему уже 35, говорят о том, что таки второго, причем пиара, сделанного без особого желания тренера. Хотя форвард уже успел заявить, что слова его нового наставника тогда просто неправильно поняли…

Так или иначе, персона такого скандального человека в команде не может не добавлять ей внимания, как бы кто не писал о том, что этот футболист уже 100 раз списан со всех счетов. На ужгородском Авангарде будет больше болельщиков (при нормальной ситуации с коронавирусом), к клубу будет приковано огромное внимание журналистов и вокруг Миная будет случаться больше различных историй.

Иногда закарпатский клуб может входить в них со знаком плюс, иногда – со знаком минус, но большинство закарпатских (и не только) любителей футбола не будет оставаться равнодушными. Да и, чего таить, в наше время немало значит, что на официальном YouTube-канале Миная четыре тысячи подписчиков, тогда как на канале "Миля" – 108. Кто-то в эпоху интернета сомневается, что после пары предметных выпусков на втором канале, на первом станет где-то так вдвое больше?



Если же брать чисто футбольную сторону, то сейчас у нас будет наилучшая возможность увидеть, может ли футболист, выделяющийся в лидере (или одном из лидеров) чемпионата Беларуси, делать аналогичное и в одном из аутсайдеров чемпионата Украины. По нашему скромному мнению, в играх не против Динамо (кстати, году в 2014-м Артем говорил, что в УПЛ не сыграет ни в одном клубе, помимо Динамо – хотя времена идут, мнения меняются) и Шахтера – вполне, но однозначный ответ нам на это даст только ближайшее время. Класс, как говорится, не пропьешь и не прогуляешь.





Нельзя не заметить, что этот сезон становится таким себе апогеем возвращения в Украину возрастных нападающих. До Артема в наш чемпионат после долгих странствий приехали Александр Гладкий, друг белорусского украинца Евгений Селезнев, Артем Кравец (правда, ненадолго) и Антон Шиндер – кстати говоря, последний теперь является одноклубником нашего героя.



Если же искать более громогласную параллель, то, конечно, по масштабу и своеобразному зигзагу возвращение Милевского в вопросе поднятия интереса к украинскому футболу нельзя в полной мере сравнить с летним возвращением Мирчи Луческу. Разве что на очень малую долю. Но оно, так или иначе, тоже возвращает к УПЛ и происходящему вокруг неё такой нужный и такой подзабытый интерес.





Артем Милевский для нашего футбола, как и для двух Динамо, несмотря на все огрехи, смог стать своеобразной легендой. Да, с оговорками, но смог. Поэтому нам остается лишь пожелать талантливому футболисту, упустившему шанс стать игроком чуть (и не совсем чуть) большего масштаба, закончить карьеру на поле на мажорной ноте. Хотя, конечно, общую картину для многих людей это вряд ли сильно изменит.