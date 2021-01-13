Футболист рассказал о первых тренировках в новом клубе.
Оливье Тилль, twitter.com/ufafc
13 января 2021, 19:16
Новичок полтавской Ворсклы полузащитник Оливье Тилль прокомментировал начало тренировочного процесса на сборах.
"Я очень рад находиться в Ворскле. Также доволен тем, что начались тренировки. Чувствую себя достаточно комфортно. Коллектив собрался отличный. Уверен – нам под силу решать большие задачи.
Касаемо тренировочного процесса — заметил, что много времени уделяется аэробике и это интересно, потому что раньше такого у меня не было".
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"Мне не очень много известно про украинский футбол. Знаю, что у Украины очень сильная национальная сборная. Сейчас я игрок Ворсклы и пытаюсь быть полезным команде", — сказал Тилль в интервью ТК Футбол.
Отметим, что контракт с Тиллем подписан на два года а перебрался он в клуб на правах свободного агента.
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