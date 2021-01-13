Украина

Футболист рассказал о первых тренировках в новом клубе.

Новичок полтавской Ворсклы полузащитник Оливье Тилль прокомментировал начало тренировочного процесса на сборах.

"Я очень рад находиться в Ворскле. Также доволен тем, что начались тренировки. Чувствую себя достаточно комфортно. Коллектив собрался отличный. Уверен – нам под силу решать большие задачи.

Касаемо тренировочного процесса — заметил, что много времени уделяется аэробике и это интересно, потому что раньше такого у меня не было".

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"Мне не очень много известно про украинский футбол. Знаю, что у Украины очень сильная национальная сборная. Сейчас я игрок Ворсклы и пытаюсь быть полезным команде", — сказал Тилль в интервью ТК Футбол.

Отметим, что контракт с Тиллем подписан на два года а перебрался он в клуб на правах свободного агента.

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