Украина

Новичок полтавчан дал первый комментарий.

Оливье Тилль прибыл в Полтаву, где его представили в качестве игрока Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы с агентом искали команду. Он сообщил, что есть конкретное предложение от Ворсклы. Мы его обсудили — если клуб действительно заинтересован, то для меня это хорошая возможность.

Я видел видео и мне нравится игра Ворсклы. Надеюсь, что смогу помочь команде", — сказал люксембуржец.

За свою карьеру Тилль выступал за люксембургские Роданж 91, Прогрес и российскую Уфу. Также на его счету 27 матчей и два гола за сборную своей страны.

Напомним, что ервым новичком полтавского клуба в зимнее межсезонье стал Георгий Цитаишвили из киевского Динамо.

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