Специалист очень строг к своим подопечным.
Юрий Максимов, ТК Футбол
12 января 2021, 12:23
Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов сравнил современные сборы с теми, которые проходили во времена его футбольной карьеры.
"Мы же не на отдыхе. Я вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам. Их возят, стирают, одевают. В наше время такого не было. Мы грязь месили, замерзали, ногти слазили. Было бы такое раньше, мы бы бога благодарили".
Также специалист заявил, что рассматривает вариант с приглашением нового центрбека в полтавский клуб.
"Есть желание взять защитника. У некоторых футболистов контракты заканчиваются. Надо на их место кого-то брать", — сказал коуч в интервью Футбол NEWS.
Ранее сообщалось, что Ворскла продлила контракты с Артемом Челядиным и Даниилом Семилетом.
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