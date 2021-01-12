Украина

Специалист очень строг к своим подопечным.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов сравнил современные сборы с теми, которые проходили во времена его футбольной карьеры.

"Мы же не на отдыхе. Я вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам. Их возят, стирают, одевают. В наше время такого не было. Мы грязь месили, замерзали, ногти слазили. Было бы такое раньше, мы бы бога благодарили".

Также специалист заявил, что рассматривает вариант с приглашением нового центрбека в полтавский клуб.

"Есть желание взять защитника. У некоторых футболистов контракты заканчиваются. Надо на их место кого-то брать", — сказал коуч в интервью Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Ворскла продлила контракты с Артемом Челядиным и Даниилом Семилетом.

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