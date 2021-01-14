Украина

Игрок основного состава сборной Украины не подбирал выражений, оценивая первую встречу с наставником главной команды страны.

В интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ" защитник сборной Украины, выступающий на клубном уровне в черниговской Десне на правах аренды из донецкого Шахтера, Ефим Конопля рассказал о своем первом вызове в главную команду страны, а также о первой встрече с ее наставником — Андреем Шевченко.

"Первого разговора с Шевченко, как такового, не было. Нас тогда собрали, а уже через три дня был матч с Францией. Мы собрались в аэропорту, прилетели, там была тренировка на удержание мяча и немного тактики. На следующий день предыгровая, матч и все. А разговора не было, поздоровались в аэропорту и все.

Я не подойду к нему, хер пойми кто, хер пойми откуда, какой-то полупокер из Чернигова: "Слышь, Андрей, как мне играть, что мне делать?". Он со мной разговаривал уже после матча с поляками. На тренировке парой слов перекинулись.

Он спросил: "Ты подавать вообще умеешь, тебя тренировали, рассказывали, как это правильно делать?". Я сказал, что нет.

Никто же не тренирует правых защитников, не рассказывает, как обыграть или ударить. Это к нападающим там тренер подойдет, расскажет, что вот тут переступ, тут убрать, пробить. А мне никто не показывал, что тут надо принять, сделать три шага до мяча, попасть чуть ниже середины, чтобы он вошел. Такого никогда не было. Просто подавал, как умел, тренировался, выходит, сам.

Когда я сказал, что нет, Шевченко сказал, чтобы я подошел позже, он расскажет, как момент правильно выбрать до подачи, еще что-то. Но я не подходил", – подытожил Конопля.

На текущий момент, черниговская Десна уже успела успешно выйти из отпуска, после чего приступила к процессу подготовки ко второй части сезона на внутренней арене.