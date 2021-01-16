Украина

Президент дончан дал комментарий относительно нового члена тренерского штаба.

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал приход Яя Туре в тренерский штаб команды.

"Нам его предложило агентство Дмитрия Селюка. Он будет обучаться на лицензию тренера в Украине. Мы воспользовались этой ситуацией. Поговорили с Игорем Климовским, без его согласия это не могло произойти. Он очень нормально воспринял эту ситуацию.

Это редкий случай, когда такого уровня бывший футболист может завершить карьеру, приехать в тренерский штаб и показать те тренировки и мастерство. Он поможет нам и мы ему будем помогать быстрее адаптироваться на тренерской работе. Он своим примером и опытом покажет не словом, а делом. Он нас только усилит", — приводит слова Гельзина сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.

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