Украина

Опытный нападающий начал в новом клубе с поражения.

Артем Милевский дебютировал в футболке Миная в товарищеском поединке против Кишварды — своего бывшего клуба.

Подопечные Василия Кобина уступили с минимальным счетом, а нападающий провел на поле первый тайм, уступив место Шиндеру в перерыве.

Минай – Кишварда 0:1

Гол: Карабелов, 40

Минай: Попович (Каниболоцкий, 46) — Кныш, Карась (на просмотре), Чушенко, Сакив — Нуриев, Ткачук, Хахлев — Кожанов (Шпак, 46), Пиняшко, Милевский (Шиндер, 46)

Ранее Артем Милевский рассказал о тренировочном процессе при Кобине — нападающий ожидал, что будет легче.