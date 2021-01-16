Опытный нападающий начал в новом клубе с поражения.
Артем Милевский, фото Минай
16 января 2021, 14:53
Артем Милевский дебютировал в футболке Миная в товарищеском поединке против Кишварды — своего бывшего клуба.
Подопечные Василия Кобина уступили с минимальным счетом, а нападающий провел на поле первый тайм, уступив место Шиндеру в перерыве.
Минай – Кишварда 0:1
Гол: Карабелов, 40
Минай: Попович (Каниболоцкий, 46) — Кныш, Карась (на просмотре), Чушенко, Сакив — Нуриев, Ткачук, Хахлев — Кожанов (Шпак, 46), Пиняшко, Милевский (Шиндер, 46)
Ранее Артем Милевский рассказал о тренировочном процессе при Кобине — нападающий ожидал, что будет легче.